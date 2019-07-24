В «ПСЖ» отказались менять Неймара на Ракитича или Бэйла

Форвард «ПСЖ» Неймар, скорее всего, не перейдет в «Барселону» этим летом. Парижан не устраивает предложение каталонцев.

Единственное предложение, которое французский клуб получил от «Барселоны», – обмен бразильца на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича плюс 40 млн евро, сообщает источник.

Однако хорватский футболист не входит в планы «ПСЖ», клубу в первую очередь нужны деньги. Не интересен «ПСЖ» и обмен на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Неймар разговаривал со спортивным директором французского клуба Леонардо. Тот заявил, что не против, если 27-летний футболист останется в «ПСЖ», при условии, что будет соблюдать клубные правила.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»