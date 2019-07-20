Френки де Йонг: «Месси – лучший игрок в мире»

Френки де Йонг — новичок «Барселоны». Голландский хавбек отметил, что ждет встречи с одноклубниками.

– Хотел бы ты поиграть вместе с Неймаром?

– Да, конечно. Неймар хороший игрок. Но не мне решать, перейдет он в «Барселону» или нет.

– Что значит играть в одной команде с Лео Месси?

– Думаю, он лучший игрок в мире. С нетерпением жду встречи со всеми игроками, а не только с Месси.

– Разочарован ли ты тем, что де Лигт перешел в «Ювентус»?

– Нет, разочарования нет. Конечно, я был бы рад его переходу «Барселону». Но это его решение, принятое им совместно с семьей, агентом и девушкой. Я рад за него. Предпочел бы увидеть его в «Барселоне», но «Ювентус» – хороший вариант для него, – сказал де Йонг.

Напомним, в начале января «Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.

А два дня назад его бывший одноклубник Маттейс де Лигт перебрался в чемпионат Италии. Он стал игроком «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»