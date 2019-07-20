Марсело: «Неймар лучше Азара. Было бы честью, если бы он оказался в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в мадридский «Реал». Защитник «сливочных» Марсело высказался о возможном трансфере.

– Неймар – непредсказуемый игрок. Против него невозможно защищаться. Когда защитник что-то предпринимает, Неймар, выдумывает что-то новое.

Было бы большой честью, если бы он оказался в «Реале». «Мадриду» нужно делать все, чтобы подписывать лучших игроков в мире, и его прошлое в «Барселоне» не стало бы проблемой.

– Азар или Неймар?

– Эден – топ-игрок. Игрок высокого уровня, у него, как и у Неймара, достаточный уровень, чтобы быть в топ-5 лучших игроков мира. Он впечатляет. Их с Неймаром нельзя сравнивать, но Неймар, как мне кажется, лучше, – сказал Марсело.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»