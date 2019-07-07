«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему замену

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу.

По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду. Погба не намерен обсуждать это решение.

В связи с этим «Юнайтед» попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде в предсезонном турне. Основным кандидатом на замену считается полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, хотя итальянцы требуют 120 млн евро за игрока. Англичане считают сумму завышенной.

«Реал» дважды связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но не намерен портить отношения с «МЮ». Основной причиной такого интереса к игроку является Зинедин Зидан. Главный тренер мадридцев непременно хочет видеть своего соотечественника в команде.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Marca