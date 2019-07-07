«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему замену

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу.

По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду. Погба не намерен обсуждать это решение.

В связи с этим «Юнайтед» попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде в предсезонном турне. Основным кандидатом на замену считается полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, хотя итальянцы требуют 120 млн евро за игрока. Англичане считают сумму завышенной.

«Реал» дважды связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но не намерен портить отношения с «МЮ». Основной причиной такого интереса к игроку является Зинедин Зидан. Главный тренер мадридцев непременно хочет видеть своего соотечественника в команде.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Marca

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