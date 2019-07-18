«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков на выбор

Автор: Владимир Шевелев 0

«Барселона» по-прежнему хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара. Каталонцы улучшили предложение по 27-летнему бразильцу.

Теперь «Барса» готова заплатить 100 млн евро и включить в сделку двух игроков, сообщает источник. «Барселона» предоставила «ПСЖ» список из шести футболистов, который возглавляет Филиппе Коутиньо, также предложены игроки с более низкой рыночной стоимостью, в частности, Иван Ракитич, Нелсон Семеду или Малком.

Однако отмечается, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в «ПСЖ» прямо сейчас. Переговоры по-прежнему идут с трудом, но «Барса» сделала большой шаг навстречу «ПСЖ».

Ранее «Барселона» предлагала «ПСЖ» Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро, а также 40 млн с Коутиньо и Ракитичем.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Germany

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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