Саломон Рондон прошел медосмотр в новый клуб Рафаэля Бенитеса

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон, вероятно, продолжит карьеру в «Далянь Ифан». По информации источника, 29-летний форвард прошел медицинский осмотр для китайского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16,5 млн фунтов.

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес работал с Рондоном в прошлом сезоне в «Ньюкасле», где венесуэлец выступал в аренде.

В прошедшем сезоне АПЛ Рондон провел 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»