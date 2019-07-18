Саломон Рондон прошел медосмотр в новый клуб Рафаэля Бенитеса

Автор: Владимир Шевелев 0

Рондон

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон, вероятно, продолжит карьеру в «Далянь Ифан». По информации источника, 29-летний форвард прошел медицинский осмотр для китайского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16,5 млн фунтов.

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес работал с Рондоном в прошлом сезоне в «Ньюкасле», где венесуэлец выступал в аренде.

В прошедшем сезоне АПЛ Рондон провел 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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