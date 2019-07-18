«Спартак» приобрел Резиуана Мирзова за 4 млн евро

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. 26-летний футболист подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 4 миллиона евро.

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», в прошедшем чемпионате он был арендован тульским «Арсеналом».

⚡ Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»! Сегодня полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на три года.https://t.co/hlBaeTR1o0 🔴⚪ Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан!#Мирзов #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/YBkUQ9Nq6c — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 18, 2019

В 29 матчах во всех турнирах в минувшем сезоне он забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»