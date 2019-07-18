«Спартак» приобрел Резиуана Мирзова за 4 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Москва. УТЦ «Новогорск». 3 июня 2019 г.

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. 26-летний футболист подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 4 миллиона евро.

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», в прошедшем чемпионате он был арендован тульским «Арсеналом».

В 29 матчах во всех турнирах в минувшем сезоне он забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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