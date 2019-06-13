Азар прошел медосмотр в Мадриде

Полузащитник Эден Азар прибыл в Мадрид прошел медосмотр перед своей презентацией. Никаких проблем обнаружено не было.

Обследование проводили в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University. Презентация бельгийца в качестве игрока «Реала» пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Напоминаем, что «Реал» на прошлой неделе договорился о переходе бельгийца из «Челси». Трансфер обошелся мадридцам в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Начальная сумма сделки составляет 88,5 миллионов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: As