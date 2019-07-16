«Ювентус» включился в борьбу за Дани Алвеса

«Ювентус» заинтересован в подписании контракта с Дани Алвесом. Бразилец этим летом покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента.

По информации источника, в окружении 36-летнего игрока сообщают, что представители бразильца в понедельник посетили Турин для обсуждения возможной сделки.

Дани Алвес выступал за «Ювентус» в сезоне-2016/17, а затем перешел в «ПСЖ». На недавно завершившемся Кубке Америки он был признан лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что Дани Алвесом интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»