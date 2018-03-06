Дани Алвес: «Мы не так потрясены смертью Астори. Есть тысячи людей, умирающих от голода каждый день»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался по поводу смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Бразильский защитник заявил, что он не был сильно потрясен кончине 31-летнего итальянца.

«Мы не так сильно потрясены, потому что не знали Астори слишком хорошо. Я огорчаюсь за свою семью.

Думаю, с Давиде произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире, и теперь он в лучшем из миров. Однако есть тысячи детей, которые не получают большого внимания, умирая от голода каждый день. Но они так же важны. Мы все умрем рано или поздно, потому что все проходит. Может быть, нам грустно. Но, конечно, не так, как его семье, – сказал 34-летний защитник.

Напомним, в воскресение у Астори во сне остановилось сердце. Случилась трагедия в отеле в Удине, куда «Фиорентина» заселилась перед матчем 27-го тура Серии А с «Удинезе».

Фото: Global Look Press

Источник: Gazetta Dello Sport