Сесар Аспиликуэта: «Фрэнк Лэмпард объединил игроков «Челси»

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о переменах в команде, случившихся после назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «синих». Ранее главным тренером лондонского клуба был итальянец Маурицио Сарри.

«В прошлом сезоне мы не всегда радовали фанатов, однако в конце сезона смогли выиграть Лигу Европы и несколько исправить ситуацию. Но сейчас мы очень счастливы из-за того, что Лэмпард с нами.

Я не могу ничего добавить к его великолепной карьере в качестве игрока «Челси», но сейчас, спустя неделю тренировок, я вижу, как он хочет, чтобы мы играли, как чувствовали себя в этих футболках, как тренировались… Это что-то особенное.

Он провел в этом клубе долгий и успешный отрезок времени и всегда подавал пример того, как бить рекорды и постоянно прибавлять. Мы воодушевлены, но, чтобы сохранить этот настрой, мы должны побеждать вместе, вернуть чувство единства с клубом», – сказал Аспиликуэта.

Фрэнк Лэмпард игроком выступал за «Челси» 15 лет. Тренерскую карьеру англичанин начал в клубе «Дерби Каунти», с которым занял шестое место в Чемпионшипе.

Аспиликуэта выступает за «аристократов» с 2012 года. Испанец сыграл 228 игр и забил шесть голов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian