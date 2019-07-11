«Барселона» может выкупить Антуана Гризманна уже завтра

Автор: Владимир Шевелев 0

«Барселона» может оформить сделку о покупке нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна уже завтра. По информации источника, каталонский клуб в пятницу утром активирует опцию о выкупе француза за 120 миллионов евро.

При этом в офис Ла Лиги доставит всю требуемую документацию юрист 28-летнего футболиста, а не представитель «Барсы».

Дата проведения презентации Гризманна на «Камп Ноу» остается под вопросом и зависит от того, когда Ла Лига официально подтвердит трансфер.

Ранее сообщалось, что Гризманн подпишет с «Барселоной» 5-летний контракт и заработает 105 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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