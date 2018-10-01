Менди отстранен от тренировок за опоздание

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял меры в отношении защитника Бенжамена Менди за опоздание на восстановительные процедуры. Испанский специалист на неделю отстранил француза от занятий с командой.

23 сентября француз опоздал на восстановительные процедуры на три часа и объяснил это посещением боксёрского боя между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным в Лондоне. Поединок состоялся поздно вечером 22 сентября и завершился поражением россиянина нокаутом в седьмом раунде. Игрок «Манчестер Сити» поддерживал британца.

Хосеп Гвардиола посчитал, что это не является уважительной причиной для опоздания.

Бенжамен Менди выступает за «Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com