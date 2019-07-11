УЕФА представил схему выплат в Лиге чемпионов и Лиге Европы

УЕФА представил схему распределения доходов в еврокубках сезона-2019/20. Валовый доход от Лиги чемпионов-2019/20, Лиги Европы-2019/20 и Суперкубка УЕФА-2019 оценивается примерно в 3,25 млрд евро.

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2019/20 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью – 0,9 млн.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн, за 1/4 финала по 10,5 млн, за 1/2 финала по 12 млн, за выход в финал – по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн разбита на «доли коэффициентов», каждая доля – 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом – 32 доли (35,46 млн).

Кроме того клубы получат выплаты из маркетингового пула. Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Половина суммы, соответствующей ценности каждого телерынка, будет поделена между клубами в зависимости от результатов в предыдущем национальном чемпионате.

От России в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» начнет с 3-го отборочного раунда. В в групповом этапе Лиги Европы сыграет ЦСКА. «Спартак» начнет с 3-го отборочного раунда, тульский «Арсенал» — со 2-го отборочного раунда.

Фото: Global Look Press

Источник: ru.uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»