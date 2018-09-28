СКА побил рекорд чемпионатов

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо поразил ворота СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он прервал рекордную сухую серию питерского клуба.

Канадский форвард «ястребов» прервал рекордную сухую серию питерского клуба, которая составила 326 минут 27 секунд. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Северсталь» (5:0), московское «Динамо» (4:0), «Локомотив» (2:0) и «Сибирь» (5:0).

Таким образом, армейцы из Санкт-Петербурга превзошли рекорд «Лады», чей вратарь Иржи Трвай не пропускал 305 минут 56 секунд в сезоне 2003/04.

СКА в десяти матчах нынешнего розыгрыша набрал 16 очков, «Авангард» также провёл десять встреч и набрал 18 баллов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер СКА

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