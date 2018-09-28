СКА побил рекорд чемпионатов

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо поразил ворота СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он прервал рекордную сухую серию питерского клуба.

Канадский форвард «ястребов» прервал рекордную сухую серию питерского клуба, которая составила 326 минут 27 секунд. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Северсталь» (5:0), московское «Динамо» (4:0), «Локомотив» (2:0) и «Сибирь» (5:0).

Таким образом, армейцы из Санкт-Петербурга превзошли рекорд «Лады», чей вратарь Иржи Трвай не пропускал 305 минут 56 секунд в сезоне 2003/04.

10 минут позади, а это означает, что рекорд "Лады" побит! Теперь СКА принадлежит рекорд страны по продолжительности сухой серии. АЕЕ!#СКААВГ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 28, 2018

СКА в десяти матчах нынешнего розыгрыша набрал 16 очков, «Авангард» также провёл десять встреч и набрал 18 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер СКА