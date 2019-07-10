Эдер Милитао ушел с первой пресс-конференции в «Реале» из-за головокружения

Эдер Милитао — новичок «Реала». Во время первой пресс-конференции в Мадриде он почувствовал себя плохо.

21-летний бразилец сегодня прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и был представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».

Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

😮 Militao se marea y su presentación tiene que acabar antes de lo previsto. 📲 #Golazo pic.twitter.com/6pJa73fBEY — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) July 10, 2019

Напомним, «Реал» купил Милитао у «Порту» за 50 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ElGolazoDeGol

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»