Эдер Милитао ушел с первой пресс-конференции в «Реале» из-за головокружения

Автор: Владимир Шевелев 0

Эдер Милитао — новичок «Реала». Во время первой пресс-конференции в Мадриде он почувствовал себя плохо.

21-летний бразилец сегодня прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и был представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».

Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

Напомним, «Реал» купил Милитао у «Порту» за 50 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ElGolazoDeGol

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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