Эдер Милитао ушел с первой пресс-конференции в «Реале» из-за головокружения

Эдер Милитао — новичок «Реала». Во время первой пресс-конференции в Мадриде он почувствовал себя плохо.
21-летний бразилец сегодня прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и был представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».
Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.
😮 Militao se marea y su presentación tiene que acabar antes de lo previsto.
📲 #Golazo pic.twitter.com/6pJa73fBEY
— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) July 10, 2019
Напомним, «Реал» купил Милитао у «Порту» за 50 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ElGolazoDeGol