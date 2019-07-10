Виктор Классон перенес операцию и выбыл на длительный срок

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перенес операцию. 27-летний хавбек получил серьезную травму в матче за сборную Швеции против Испании в прошлом месяце.

В клубе сообщили, что игрока ждет долгий и сложный процесс восстановления, однако точные сроки неизвестны.

Ранее сообщалось, что Классон может выбыть до конца года из-за разрыва крестообразных связок.

В минувшем сезоне на счету 27-летний швед провел 29 игр за «Краснодар» в РПЛ, забил 12 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Краснодара»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»