Эден Азар может выступать под седьмым номером в мадридском «Реале» по желанию Флорентино Переса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес желает, чтобы Эден Азар выступал за клуб под седьмым номером. Бельгийский полузащитник был приобретен этим летом у лондонского «Челси» за 105 миллионов евро.

Руководство «сливочных» полагает, что форвард команды Мариано Диас покинет клуб летом. Футболист в прошлом чемпионате Испании выступал под этим номером.

Ранее с седьмым номером за «Реал» выступали такие знаменитые игроки клуба, как португалец Криштиану Роналду, испанцы Рауль, Эмилио Бутрагеньо, Хуанито, Амансио, француз Раймон Копа, мексиканец Уго Санчес.

Сам Азар предпочитает играть под десятым номером, однако Лука Модрич дал отказ.

Фото: Global Look Press

Источник: AS