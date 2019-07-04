Арьен Роббен завершил карьеру

Арьен Роббен не получил новый контракт от «Баварии». После этого голландец объявил о завершении карьеры.

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Без всяких сомнений, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, в котором сердце и разум столкнулись», – заявил 35-летний голландец.

Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Всего в карьере он завоевал 29 трофеев. Восемь раз Арьен становился чемпионом Германии в составе «Баварии», дважды брал чемпионат Англии с «Челси», по разу становился чемпионом с «Реалом» в Испании и с ПСВ в Голландии.

С «Баварией» Роббен выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13, забив победный гол в финальном матче против дортмундской «Боруссии».

За сборную Голландии на счету Роббена 96 матчей и 37 голов. В составе национальной команды он становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Ziggosport.nl

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»