На Леонардо Бонуччи претендует «Манчестер Сити»

«МанСити» желает приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. По данным источника, англичане рассматривают вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее неоднократно называл Бонуччи одним из лучших защитников в мире. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Нью-Йорк Сити».

Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если туринский клуб купит защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Кроме того, новому главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри высоко ценит игру защитника туринцев Даниэля Ругани, с которым он работал в «Эмполи».

32-летний Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 игр в Серии А и забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»