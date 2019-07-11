Эрик Бикфалви останется в «Урале»

Румынский хавбек останется в чемпионате России. «Урал» продлил контракт с 31-летним игроком.

Даниэл Драгош, агент полузащитника «Урала», рассказал о будущем хавбека. По его словам, футболист останется в Екатеринбурге еще, как минимум, на год.

«Эрик вернулся в расположение команды после недолгого отъезда по семейным обстоятельствам. Более того, клуб активировал опцию продления его контракта еще на один сезон», — сказал агент.

Напомним, 31-летний Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года после перехода из «Томи». Он провел 69 матчей за екатеринбургский клуб. На его счету 20 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24