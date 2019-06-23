Дмитрий Комбаров: «У меня красно-белая кровь»

Защитник Дмитрий Комбаров, покинул «Спартак» на этой неделе. Игрок высказался о взаимоотношениях с болельщиками.

«Обиды никакой нет ни на болельщиков, ни на клуб. Мы расстались в добрых отношениях. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку. Я ее чувствовал на протяжении всех этих девяти лет.

И сейчас чувствую тоже. Много очень комментариев написали мне под прощальным постом. 99,9 процента пишут очень теплые, добрые слова, слова благодарности. Все хорошо.

Я останусь спартаковцем навсегда. «Спартак» – то место, которое дало мне все эти минуты счастья в футболе. Я навсегда останусь в красно-белом, у меня красно-белая кровь», – сказал Дмитрий.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальное сообщество «Матч ТВ» во ВКонтакте

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»