Дмитрий Комбаров: «У меня красно-белая кровь»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Защитник Дмитрий Комбаров, покинул «Спартак» на этой неделе. Игрок высказался о взаимоотношениях с болельщиками.

«Обиды никакой нет ни на болельщиков, ни на клуб. Мы расстались в добрых отношениях. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку. Я ее чувствовал на протяжении всех этих девяти лет.

И сейчас чувствую тоже. Много очень комментариев написали мне под прощальным постом. 99,9 процента пишут очень теплые, добрые слова, слова благодарности. Все хорошо.

Я останусь спартаковцем навсегда. «Спартак» – то место, которое дало мне все эти минуты счастья в футболе. Я навсегда останусь в красно-белом, у меня красно-белая кровь», – сказал Дмитрий.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: официальное сообщество «Матч ТВ» во ВКонтакте

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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