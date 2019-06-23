В случае чемпионства, «Спартак» выплатит 2 млн евро бонусов за Понсе

Эсекиэль Понсе — новичок «Спартака». «Ньюэллс Олд Бойз», бывший клуб форварда, опубликовал официальные данные о трансфере футболиста.

Так, московский клуб заплатит за 22-летнего аргентинца 3 миллиона евро: 2 миллиона в течение пяти дней и еще миллион – до 15 июня 2020 года. «Ньюэллс Олд Бойз» перечислят 800 тысяч евро из первого платежа и 400 тысяч – из второго.

В соглашении также прописаны бонусы. Если Понсе сыграет не менее 60 процентов матчей (игра засчитывается, если футболист был на поле не менее 45 минут) в премьер-лиге, «Рома» получит дополнительно миллион евро, из этой суммы 400 тысяч перечислят «Ньюэллс Олд Бойз».

Дополнительный миллион евро «Рома» может получить, если «Спартак» займет второе или третье место в чемпионате и пробьется в Лигу чемпионов. «Ньюэллс» получит 40% от суммы.

Если «Спартак» станет чемпионом России, то обязан выплатить «Роме» бонус в размере 2 миллионов евро (800 тысяч получит «Ньюэллс»). При этом отмечается, что игрок должен быть связан со «Спартаком» контрактом в течение всего сезона, в котором это случится.

Бонусные выплаты должны быть произведены в течение 30 дней после выполнения условий, общая сумма бонусов не может превышать 3 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ньюэллз Олд Бойз»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»