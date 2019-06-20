Маурицио Сарри о костюмах: «В моем возрасте важно, что «Юве» не потребует работать голым»

Маурицио Сарри — новый главный тренер «Ювентуса». Специалист отметил, что не любит носить деловой костюм.

«Я бы предпочел не носить костюм и галстук на поле. За пределами поля, когда представляю «Ювентус», я обязан быть в костюме, это прописано в контракте.

Но на поле я бы предпочел не носить костюм, однако мы еще обсудим это. В моем возрасте важно, что «Ювентус» не потребует работать голым», – пошутил Сарри на презентации.

Maurizio Sarri: Not a fan of suits 😁 pic.twitter.com/mOruOHh34d — BBC Sport (@BBCSport) June 20, 2019

Напомним, на прошлой неделе Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»