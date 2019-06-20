Маурицио Сарри о костюмах: «В моем возрасте важно, что «Юве» не потребует работать голым»

Маурицио Сарри — новый главный тренер «Ювентуса». Специалист отметил, что не любит носить деловой костюм.
«Я бы предпочел не носить костюм и галстук на поле. За пределами поля, когда представляю «Ювентус», я обязан быть в костюме, это прописано в контракте.
Но на поле я бы предпочел не носить костюм, однако мы еще обсудим это. В моем возрасте важно, что «Ювентус» не потребует работать голым», – пошутил Сарри на презентации.
Maurizio Sarri: Not a fan of suits 😁 pic.twitter.com/mOruOHh34d
— BBC Sport (@BBCSport) June 20, 2019
Напомним, на прошлой неделе Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус».
Фото: Global Look Press
Источник: BBC