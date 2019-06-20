Маурицио Сарри о костюмах: «В моем возрасте важно, что «Юве» не потребует работать голым»

Автор: Владимир Шевелев 0

Маурицио Сарри — новый главный тренер «Ювентуса». Специалист отметил, что не любит носить деловой костюм.

«Я бы предпочел не носить костюм и галстук на поле. За пределами поля, когда представляю «Ювентус», я обязан быть в костюме, это прописано в контракте.

Но на поле я бы предпочел не носить костюм, однако мы еще обсудим это. В моем возрасте важно, что «Ювентус» не потребует работать голым», – пошутил Сарри на презентации.

Напомним, на прошлой неделе Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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