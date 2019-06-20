«Ювентус» предложил Адриену Рабьо 7 млн евро в год. Игрок все еще хочет 10 млн

Автор: Владимир Шевелев 0

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо пока не снизил требования по личному контракту. 24-летний хавбек хочет пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Кроме того игрок желает бонус для мамы-агента Вероники в размере 10 миллионов.

«Ювентус» ближе всех в Европе к требованиям Рабьо, ему предложен контракт на 5 лет и 7 миллионов евро в год, плюс бонус.

Напомним, Рабьо не продлил контракт с «ПСЖ» и может стать свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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