Антон Шунин — лучший игрок «Динамо» в сезоне 2018-19

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

Вратарь Антон Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков. 32-летний голкипер стал первым в рейтинге и набрал 41% голосов.

Официальный сайт «Динамо» также определил лучшего футболиста сезона. Выбор делался путем подсчета всех послематчевых голосований, которые запускались по ходу сезона.

Каждый посетитель сайта мог поставить любому из участвовавших в игре футболисту «Динамо» оценку в диапазоне от 1 до 10. По этим данным, лучшим игроком сезона также стал Шунин.

В минувшем сезоне Антон Шунин сыграл в 30 играх РПЛ, пропустил 28 мячей и десять раз сыграл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Динамо»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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