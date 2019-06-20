Тонни де Вильена перейдет в «Краснодар» из «Фейеноорда» за 9 млн евро

Хавбек «Фейеноорда» Тонни де Вильена близок к переходу в «Краснодар». По данным источника, клубы согласовали трансфер футболиста. Игрок подпишет 5-летний контракт с «Краснодаром».

Сумма трансфера составит около 9 миллионов евро. Делегация «быков» в эти дни находится в Голландии. Возглавляет ее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

24-летний футболист выступает за «Фейеноорд» с 2012 года. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2019/20.

В минувшем сезоне Эредивизии Тонни де Вильена провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

В сезоне 2016-17 он стал чемпионом Голландии с «Фейеноордом», в 2015 и 2016 выигрывал кубок страны, а в 2017 и 2018 — Суперкубок.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»