Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Автор: Владимир Шевелев 0

Дмитрий Тарасов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в июле покинет московский клуб. Контракт 32-летнего хавбека с «Локомотивом» действует до 30 июня.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – сказал Семин.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года, в его составе он выиграл чемпионат России и стал трехкратным обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне он провел девять игр и заработал красную карточку.

Фото: Global Look Press

Источник:  ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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