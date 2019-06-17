У Виктора Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

Автор: Андрей Синельщиков 0

Классон

Восстановление полузащитника «Краснодара» Виктора Классона рискует занять долгое время. У игрока серьезные подозрения на разрыв крестообразных связок.

Шведский полузащитник получил травму в матче с Испанией. О характере повреждения не сообщал ни краснодарский клуб, ни сам футболист, ни сборная Швеции.

Если информация о разрыве «крестов» подтвердится, Классон пропустит весь остаток 2019 года.

27-летний швед выступает за «Краснодар» с января 2017 года. В России полузащитник провел 72 игры и забил 23 мяча. Ранее Классон защищал цвета шведских клубов «Эльфсборг» и «Вернаму».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Aftonbladet

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