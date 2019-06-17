Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти объявил о своем уходе из клуба. Бывший капитан «Ромы» завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего стал директором клуба.

«Если я вернусь в «Рому», то клубу нужен новый владелец. В первую очередь. Если бы новые владельцы поверили в меня, то это было бы здорово.

Могу сказать,что я никогда не причиню вреда клубу. Это намного тяжелее, чем уходить как игроку. Оставить «Рому» – все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер. За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает.

Это была не моя вина, потому что у меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в проект полностью. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не собирались вместе, никогда не помогали друг другу.

Они знали мои намерения и то, как много я хотел дать этому клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения», – сказал Тотти.

Стоит также отметить, что официальные ресурсы «Ромы» не стали освещать прощальную конференцию Тотти.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»