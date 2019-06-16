Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию» из «Баварии». Клубы продолжают торги

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Источник утверждает, что мюнхенцы приняли предложение о трансфере 30-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро плюс бонусы. Игрок пойдет на понижение зарплаты и будет получать около 10 миллионов евро в год, его текущий оклад – 12 миллионов.

Хуммельс перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2016 году за 35 миллионов. В прошедшем сезоне бундеслиги футболист провел 21 матч, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Хуммельс выиграл с «Баварией» 7 трофеев, с «Боруссией» – 5.

При этом, по обновленной информации, вопрос о переходе еще далеко не решен, несмотря на то, что ранее сообщалось об обратном.

По сведениям Kicker, «Бавария» хочет выручить от продажи футболиста больше, чем 15-20 миллионов евро, которые предлагают дортмундцы, по этому вопросу у них разногласия.

При этом с самим игроком у «Боруссии» есть понимание насчет контракта: он будет рассчитан на три года, до лета 2022 года. Сообщалось, что зарплата Хуммельса составит 10 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»