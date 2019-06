Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус»

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса». 60-летний специалист изъявил желание перейти из «Челси» в туринский клуб, с которым он заключил контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию – более пяти миллионов фунтов, а Сарри будет зарабатывать в Турине 6-7 млн евро в год.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri

➡️ https://t.co/ur5ixeCoQn pic.twitter.com/HO49X8HoUL

— JuventusFC (@juventusfcen) June 16, 2019