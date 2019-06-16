Роман Абрамович готов дать Фрэнку Лэмпарду минимум два года для работы

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси». Владелец лондонского клуба Роман Абрамович позвонил 40-летнему специалисту на прошлой неделе и заверил, что даст ему не менее двух лет во главе команды.

После этого, как отмечает источник, Лэмпард согласился возглавить «Челси». Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.

В дебютном сезоне в качестве главного тренера Лэмпард вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф за место в премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

Напомним, сегодня «Челси» покинул Маурицио Сарри. Итальянец возглавил «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sunday Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»