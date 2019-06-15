Франк Рибери: «Хочу поиграть еще два сезона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Франк Рибери

Франк Рибери уже покинул «Баварию». Французский ветеран рассказал, где хочет продолжить карьеру.

«Я все еще голоден и думаю, что могу что-то дать. Пока думаю, что нахожусь на высоком уровне, буду играть.

Никогда не буду обманывать. Я все еще могу играть за большой клуб… Дайте подумать… Хочу играть еще два сезона. Деньги будут везде, но меня интересует вызов», – сказал Рибери.

В минувшем сезоне 36-летний вингер провел за «Баварию» 25 игр в Бундеслиге, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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