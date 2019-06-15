«Тоттенхэм» претендует на Джовани Ло Чельсо. «Бетис» хочет 70 млн фунтов за игрока

Автор: Владимир Шевелев 0

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Хавбек «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может покинуть команду. Испанский клуб определился с суммой, которую хочет получить за полузащитника.

Испанский клуб оценивает 23-летнего хавбека в примерно 70 миллионов фунтов. Ло Чельсо хочет подписать «Тоттенхэм», сообщалось, что сам игрок намерен перейти туда.

Источник утверждает, что «Бетис» может принять предложение от лондонцев, оцениваемое в 70 миллионов. Такая сумма запрошена из-за отступных в его контракте в 88 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Джовани Ло Чельсо провел 32 матча в Примере, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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