«Тоттенхэм» претендует на Джовани Ло Чельсо. «Бетис» хочет 70 млн фунтов за игрока

Хавбек «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может покинуть команду. Испанский клуб определился с суммой, которую хочет получить за полузащитника.

Испанский клуб оценивает 23-летнего хавбека в примерно 70 миллионов фунтов. Ло Чельсо хочет подписать «Тоттенхэм», сообщалось, что сам игрок намерен перейти туда.

Источник утверждает, что «Бетис» может принять предложение от лондонцев, оцениваемое в 70 миллионов. Такая сумма запрошена из-за отступных в его контракте в 88 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Джовани Ло Чельсо провел 32 матча в Примере, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»