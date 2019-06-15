«Наполи» готов продать «ПСЖ» Лоренцо Инсинье за 100 миллионов евро

«Наполи» назвал «ПСЖ» цену за переход нападающего Лоренцо Инсинье. Итальянский форвард выступает за партенопейцев с 2009 года.

«ПСЖ» запросил у «Наполи» информацию по Инсинье. Неаполитанцы оценивают игрока в 100 миллионов. Пока по игроку не было предложений выше 70-80 миллионов евро. «Наполи» проведет с Инсинье переговоры о новом контракте. Переговоры с его агентом Мино Райолой пройдут на следующей неделе», — заявил журналист Николо Скира.

28-летний Инсинье является воспитанником «Наполи». Итальянец выступает за неаполитанцев с 2009 года. Инсинье провел 233 игры и забил 58 голов. В прошедшем чемпионате Италии форвард принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата, стал автором 10 забитых мячей и шести результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры