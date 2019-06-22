«Реал» создаст свою женскую команду

У мадридского «Реала» появится своя женская футбольная команда. Впервые она выступит в следующем сезоне.

Сообщается, что на следующей неделе произойдет слияние «Реала» с клубом «Тэйкон». Именно его место «сливочные» займут в женской примере. Сумма сделки составляет примерно 300 тысяч евро.

Стоит отметить, что впервые в истории клуба у «Реала» будет женская команда.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Тэйкон», основанный в 2012 году, получил путевку в примеру – высший дивизион .

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo