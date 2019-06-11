Зе Луиш согласовал контракт с «Порту». «Спартак» не устраивает цена

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

«Порту» твердо намерен подписать форварда «Спартака» Зе Луиша. Сегодня португальский клуб направит первое предложение о трансфере африканца в размере 8 миллионов евро.

Эта сумма не устраивает «Спартак», клуб хочет 15 миллионов. При этом с самим игроком достигнуто предварительное соглашение о четырехлетнем контракте с зарплатой 1,5 миллиона евро в год (одной из самых высоких в клубе). В «Спартаке» он зарабатывает 1,8 миллиона евро в год.

Футболист не против вернуться в Португалию, тем более, в топ-клуб (ранее он выступал за «Брагу»). Ранее сообщалось, что «Порту» предложит 10 миллионов.

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: O Jogo

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

«Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Премьер-лига. 28-й тур. «Спартак» обыграл «Уфу» в Москве

«Фенербахче» вновь заинтересовался Зе Луишом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 