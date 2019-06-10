Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Хавбек «Рубина» Руслан Камболов покидает клуб. Он продолжит карьеру в «Краснодаре».
29-летний футболист, играющий и в центре обороны, уже прошел медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk
Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 10, 2019
Камболов перешел в «Рубин» в 2014 году. В минувшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей и отметился семью желтыми карточками.
Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Источник: Официальный сайт «Краснодара»