Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Автор: Владимир Шевелев 0

Камболов

Хавбек «Рубина» Руслан Камболов покидает клуб. Он продолжит карьеру в «Краснодаре».

29-летний футболист, играющий и в центре обороны, уже прошел медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Камболов перешел в «Рубин» в 2014 году. В минувшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей и отметился семью желтыми карточками.

Фото: Официальный сайт «Краснодара»

Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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