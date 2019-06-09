Зинедин Зидан не против ухода сына из «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0

Голкипер «Реала» Лука Зидан является также сыном главного тренера. Несмотря на это, он может покинуть клуб.

По данным источника, «сливочные» планируют отдать вратаря в аренду в летнее трансферное окно. Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов.

Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас. Но теперь наставник мадридцев согласен отпустить сына в аренду.

21-летний Лука Зидан — воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он принял участие в одном матче испанского национального чемпионата, в котором пропустил два гола. В завершившемся сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в Примере.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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