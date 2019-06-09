Зинедин Зидан не против ухода сына из «Реала»

Голкипер «Реала» Лука Зидан является также сыном главного тренера. Несмотря на это, он может покинуть клуб.

По данным источника, «сливочные» планируют отдать вратаря в аренду в летнее трансферное окно. Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов.

Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас. Но теперь наставник мадридцев согласен отпустить сына в аренду.

21-летний Лука Зидан — воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он принял участие в одном матче испанского национального чемпионата, в котором пропустил два гола. В завершившемся сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в Примере.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»