Джорджиньо Вейналдум: «Ван Дейк определенно заслужил «Золотой мяч»

Джорджиньо Вейналдум — хавбек «Ливерпуля» и сборной Голландии. Он выразил мнением, что защитник Вирджил ван Дейк достоин получить «Золотой мяч».

«Вирджил провел хороший сезон. Он пытается всех остановить, это его манера игры. Для нас он лучший защитник в мире.

Если посмотреть на его сезон, он определенно заслужил «Золотой мяч». Но не нам это решать», – сказал Вейналдум.

В минувшем сезоне ван Дейк провел за «красных» все 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. Также «Ливерпуль» победил в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»