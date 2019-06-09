«Кристал Пэлас» отказался продать Уан-Биссаку «МЮ» за 40 млн фунтов, но готов к переговорам

Автор: Владимир Шевелев 0

«МЮ» в поисках усиления обороны. «Красные дьяволы» готовы подписать защитника «Кристал Пэлас» Эрона Уан-Биссаку.

Манкунианцы сделали предложение в 40 миллионов фунтов о трансфере 21-летнего англичанина, но оно было отклонено.

Однако, по данным источника, предложение в 60 миллионов может заставить «Пэлас» задуматься о продаже.

Эрон Уан-Биссака дебютировал за «Кристал Пэлас» в феврале 2018 года, став регулярным игроком основы. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в АПЛ и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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