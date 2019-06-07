Экс-форвард «Ман Сити» может перейти в РПЛ

Ивуарийский форвард Вилфрид Бони известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Суонси». 30-летний нападающий может продолжить карьеру в РПЛ.

представитель агентства Evol Sport, которые занимаются делами футболиста, прокомментировал будущее игрока:

«Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций. Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды.

Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сообщил представитель агентства Evol Sport, которые занимаются делами футболиста.

В этом сезоне 30-летний игрок выступал за «Суонси». Затем перешел на правах аренды в катарский «Аль-Араби», где в семи матчах забил пять мячей. В чемпионате Англии Бони также играл за «Манчестер Сити» и «Сток Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»