Джанлуиджи Буффон не стал продлевать контракт с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покидает клуб. Он провел в Париже всего год.

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все», – сообщает официальный твиттер «ПСЖ».

Парижане сообщили, что клуб и игрок совместно приняли решение не продлевать сотрудничество. 41-летний голкипер перешел во французский клуб в 2018 году на правах свободного агента из «Ювентуса».

Контракт футболиста с парижанами был подписан по схеме «1+1». Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал Буффону новое соглашение.

В минувшем сезоне итальянец провел 17 матчей в Лиге 1 и по итогам сезона стал вместе с клубом чемпионом Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «ПСЖ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»