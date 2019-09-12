Оскар Хильемарк: «Хочу стать чемпионом с «Динамо»

Шведский новичок столичного клуба поделился впечатлениями от переезда в Россию. 27-летний хавбек перешел в «Динамо» из «Дженоа».

Футболист сборной Швеции рассказал о причинах переезда в российскую Премьер-лигу. Особое внимание скандинав уделил главному тренеру «бело-голубых» — Дмитрию Хохлову.

«Я перехожу сюда из итальянской Серии А. Да, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне российского чемпионата, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь выступают. Здесь тоже сильное первенство», — отметил Оскар.

«Рад, что у меня появилась возможность попробовать свои силы здесь. Мне нравится главный тренер команды, он тоже играл в Европе. В «Динамо» собраны качественные футболисты. Здесь фантастическое место. О Москве я слышал только хорошее. Все замечательно», — добавил Хильемарк.

«Что касается моего амплуа, оно формата «бокс-ту-бокс». Я центральный полузащитник. Люблю обороняться, тяжело работать, чтобы отобрать мяч. Но в то же время я люблю атаковать, создавать моменты впереди. Надеюсь, мои навыки здесь пригодятся», — сказал футболист.

«Моя цель – отдать все команде, хочу побеждать в каждой игре, приносить очки. Хочу стать чемпионом с «Динамо», хочу быть полезным клубу, помочь ему выступить хорошо. Надеюсь, будет что потом вспомнить», – заключил швед.

В прошедшем сезоне футболист выступал в чемпионате Италии за «Дженоа». На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 17-ти матчах Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «Динамо»