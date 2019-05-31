Антуан Гризманн подписал предварительный контракт с «Барселоной» еще в марте

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к уходу из клуба. Появилась информация, что француз решил перейти в «Барселону» еще по ходу сезона.

По информации радиостанции Cadena Ser, он начал переговоры с «Барсой» еще в ноябре, а предварительный контракт был подписан в марте, еще до вылета команды из Лиги чемпионов.

Утверждается, что существуют документальные подтверждения этой информации, которые Cadena Ser обещает опубликовать.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года, следовательно, он не имел права вести переговоры с «Барсой». Ранее Гризманн объявил, что решил покинуть «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Ser

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»