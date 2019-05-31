«Сельта» заинтересована в бывшем форварде ЦСКА

Уругвайский форвард ЦСКА Абель Эрнандес уже покинул клуб. Теперь в нем заинтересована «Сельта».
Испанский клуб рассматривает уругвайца в качестве замены форварду Максимилиано Лопесу, который может перейти в «Барселону». Эрнандес является свободным агентом, поэтому может достаться «Сельте» бесплатно.
Последним клубом 28-летнего Эрнандеса был ЦСКА, в который он перешел в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 форвард сыграл за ЦСКА 15 игр и забил три мяча.
Абель Эрнандес выступал за уругвайские «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Football Espana