«Сельта» заинтересована в бывшем форварде ЦСКА

Уругвайский форвард ЦСКА Абель Эрнандес уже покинул клуб. Теперь в нем заинтересована «Сельта».

Испанский клуб рассматривает уругвайца в качестве замены форварду Максимилиано Лопесу, который может перейти в «Барселону». Эрнандес является свободным агентом, поэтому может достаться «Сельте» бесплатно.

Последним клубом 28-летнего Эрнандеса был ЦСКА, в который он перешел в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 форвард сыграл за ЦСКА 15 игр и забил три мяча.

Абель Эрнандес выступал за уругвайские «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Football Espana

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»