«Сельта» заинтересована в бывшем форварде ЦСКА

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Уругвайский форвард ЦСКА Абель Эрнандес уже покинул клуб. Теперь в нем заинтересована «Сельта».

Испанский клуб рассматривает уругвайца в качестве замены форварду Максимилиано Лопесу, который может перейти в «Барселону». Эрнандес является свободным агентом, поэтому может достаться «Сельте» бесплатно.

Последним клубом 28-летнего Эрнандеса был ЦСКА, в который он перешел в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 форвард сыграл за ЦСКА 15 игр и забил три мяча.

Абель Эрнандес выступал за уругвайские  «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Football Espana

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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