Артем Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Издание «Спорт-Экспресс» провело опрос среди футболистов РПЛ. Они выбрали лучшего игрока сезона.

По 11 футболистов из каждого клуба назвали тройку лучших. Больше всего баллов набрал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

До Дзюбы приз трижды подряд получал Федор Смолов.

В десятку также вошли: Сердар Азмун («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич, Федор Чалов, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Виктор Классон, Маурисио Перейра (оба – «Краснодар»).

Напомним, по итогам голосования болельщиков Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»