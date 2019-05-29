«Вест Хэм» не продлит контракт с Самиром Насри

Автор: Владимир Шевелев 0

Самир Насри

Хавбек «Вест Хэма» Самир Насри покинет команду по истечении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Лондонцы приняли решение не продлевать соглашение с 31-летним французом. В межсезонье он станет свободным агентом.

Насри подписал контракт с «Вест Хэмом» в зимнее трансферное окно после того, как отбыл длительную дисквалификацию за допинг.

В минувшем сезоне он сыграл в пяти играх АПЛ и отдал две голевые передачи.

Ранее Насри играл за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью» и «Антальяспор».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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