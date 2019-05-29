Энди Робертсон: «Я не побеждал в лотерее, чтобы выиграть место в одном из лучших клубов мира»

Автор: Владимир Шевелев 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как закрепился в команде. Шотландец отметил, что попал в стан мерсисайдцев благодаря усердной работе.

«Меня мало беспокоит общественное мнение, но есть одна вещь, которая раздражает меня — это моя футбольная сказка.

Я знаю, что люди говорят, будто я, словно Золушка, которой повезло попасть в такой клуб, как «Ливерпуль», и это подразумевается как комплимент. Но это не правда.

Передо мной никогда не размахивали волшебными палочками, я не побеждал в лотерее, чтобы выиграть место в одном из лучших клубов мира.

Причина, по которой я являюсь игроком «Ливерпуля» — в моей работе. Я работал как проклятый, чтобы добиться своего, и благодаря усилиям смог максимально раскрыть свой талант», — сказал Робертсон.

В текущем сезоне капитан сборной Шотландии провел за «красных» 36 матчей в АПЛ и сделал рекордные для защитника двенадцать результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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